В Полтавской области запретили новогодние утреники для детей
18:38, 26 декабря 2009Общество
1649
Решение противоэпидемической комиссии
Полтавская облгосадминистрация из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ запретила до 1 января проводить новогодние утренники для детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Соответствующее решение было принято областной чрезвычайной противоэпидемической комиссией.
Мероприятия с участием руководства области – открытие главной елки области 28 декабря и новогодний праздник для детей-сирот 30 декабря в Кукольном театре отменяются.
В пресс-службе сообщили, что эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ превышен во всех городах и районах области. Грипп А/Н1N1 выявлен у 10 жителей Полтавской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter