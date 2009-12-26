В Полтавской области запретили новогодние утреники для детей

Полтавская облгосадминистрация из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ запретила до 1 января проводить новогодние утренники для детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Соответствующее решение было принято областной чрезвычайной противоэпидемической комиссией.

Мероприятия с участием руководства области – открытие главной елки области 28 декабря и новогодний праздник для детей-сирот 30 декабря в Кукольном театре отменяются.

В пресс-службе сообщили, что эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ превышен во всех городах и районах области. Грипп А/Н1N1 выявлен у 10 жителей Полтавской области.