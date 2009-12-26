Чиновник Севастопольской горгосадминистрации погорел на взятке

Работники Центрального антикоррупционного бюро в АРК ГУБОП МВД Украины при получении взятки задержали одного из руководителей структурного подразделения Севастопольской горгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник вымогал 90 тысяч гривен взятки от директора одного из обществ за содействие в предоставлении разрешения на перечисление денежных средств за проведенные строительно-ремонтные работы.

Во время получения части взятки в размере 50 тысяч гривен чиновник был задержан в его рабочем кабинете. При досмотре у взяточника изъяты 57 тысяч гривен.

По данному факту прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Эта статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.