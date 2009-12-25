Неизвестный бросился на Папу перед рождественской мессой

Неизвестный бросился на Папу Римского Бенедикта XVI перед началом рождественской мессы в Соборе Святого Петра в Ватикане, в результате чего понтифик упал, сообщил ведущий телетрансляции богослужения по Первому каналу итальянского гостелевидения.

Несмотря на этот инцидент, понтифик выглядит спокойно, и месса началась, как и было запланировано.

По информации РИА Новости, инцидент произошел в тот момент, когда Папа Римский входил в храм. Неизвестный попытался перепрыгнуть через заграждения и прорваться к понтифику. В возникшей суете 82-летний понтифик не удержался на ногах и упал. Ему сразу же помогли подняться, и он прошел в собор, однако находившийся рядом 87-летний французский куриальный кардинал Роже Эчегарай (Roger Etchegaray) получил сильный удар и почувствовал себя плохо.

По свидетельствам очевидцев, виновником инцидента стала женщина, которая немедленно была задержана. Предполагается, что речь идет о лице, страдающем психическим отклонением.