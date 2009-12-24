Тимошенко и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

20:44, 24 декабря 2009
Общество
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Состоялся телефонный разговор

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Как сообщается на сайте правительства РФ, телефонный разговор премьеров состоялся сегодня.

"ПУТИН и ТИМОШЕНКО обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

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