Тимошенко и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Состоялся телефонный разговор

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как сообщается на сайте правительства РФ, телефонный разговор премьеров состоялся сегодня. "ПУТИН и ТИМОШЕНКО обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter