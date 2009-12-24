БЮТ заявляет о нападении на агитаторов

В Запорожье неизвестными совершен ряд нападений на агитаторов БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель областного штаба БЮТ, народный депутат Валерий КРАЙНИЙ.

"23 декабря было совершено нападение на палатку в Жовтневом районе, а 24 декабря - в Коммунарском районе Запорожья: нападающие оскорбляли, запугивали агитаторов, пытались втянуть их в драку, разбрасывали агитматериалы и пытались сломать сами палатки", - утверждает он.

Кроме того, пПо словам В.КРАЙНЕГО, в ночь на 24 декабря неизвестным была осуществлена попытка взлома офиса Заводского районного штаба БЮТ.

"Взломщика остановило присутствие в помещении дежурного", - сообщил руководитель областного штаба БЮТ, отметив, что в последнее время к нему поступает информация о том, что "в ряде районов области появились группы людей, которые представляются представителями БЮТ и пытаются "покупать" голоса, чтобы дискредитировать Юлию ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря прокуратура Запорожской области распространила информацию о возбуждении в регионе уголовного дела против жительницы Мелитополя, которая за 20 грн. пыталась убедить местного жителя на выборах Президента Украины отдать свой голос за одного из кандидатов в Президенты. Интересы кого именно из кандидатов таким образом "лоббировались" в прокуратуре Запорожской области не сообщили.