Литвин: мощная наука не нужна в монополизированной экономике

Председатель Верховной Рады, кандидат на пост Президента Владимир ЛИТВИН категорически не согласен с утверждением о том, что наука в Украине приходит в упадок.

Об этом он сказал во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Геосистема» (Винницкая обл.), которое занимается производством оборудования и разработкой программного обеспечения для цифровой фотограмметрии, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Он отметил, что основной проблемой является невостребованность государством науки в Украине. В.ЛИТВИН подчеркнул, что в Украине есть “достаточно мощный научный потенциал, сохраненный еще со времен Советского Союза, а также есть многие уникальные наработки, которые появились уже во время независимости».

По мнению В.ЛИТВИНА, проблема заключается в том, что “наука в Украине недостаточно востребована, потому что экономика в большей степени монополизирована финансово-олигархическими группами, которые, пользуясь благоприятной мировой конъюнктурой, сделали все, чтобы высосать последнее из тех предприятий, какие они взяли в собственность, не очень заботясь о модернизации и внедрении новейших технологий».

В.ЛИТВИН отметил, что НПП «Геосистема» является «тем примером, который доказывает: если иметь ответственность, заботиться о коллективе и думать на перспективу, то даже в сложных условиях можно организовать высокотехнологичное производство». Он отметил, что результаты работы этого предприятия “являются чрезвычайно востребованными, но 88% его продукции закупают 53 страны мира и только 12% ее находит потребителя в Украине”.

Председатель Верховной Рады напомнил, что исполнительная власть накануне выборов начала кампанию по бесплатной выдаче людям актов на право собственности на землю. Он отметил, что было бы намного более эффективное государственные средства, которые выделены на эту кампанию, вложить в такое предприятие, как «Геосистема», чтобы произвести инвентаризацию земли. По его словам, тогда бы “решение вопроса о выдаче актов на право собственности на землю людям имело бы чисто технический характер: владельцам земельных участков оставалось бы прийти в соответствующие органы и получить свои документы, не говоря уже о том, что удалось бы предотвратить все возможные ошибки и неточности». В.ЛИТВИН добавил, что “непонимание необходимости делать ставку на науку и технологии приводит к тому, что благие намерения превращаются у нас, как правило, в поражение».

Как сообщалось, ГНПП «Геосистема» занимается производством оборудования и разработкой программного обеспечения для цифровой фотограмметрии. С 1995 года начат выпуск фотограмметрических сканеров и цифровых станций. Оборудование успешно используется во всех странах СНГ и в 35 странах дальнего зарубежья. На международных фотограмметрических конгрессах в Амстердаме (2000) и Стамбуле (2004) продукция «Геосистемы» признана оптимальной по отношению «цена-качество». С помощью оборудования, которое разрабатывается и выпускается на предприятии, создаются цифровые топографические карты, кадастровые, тематические планы с высокой степенью точности и достоверности.