Завтра в Киеве - до 7° тепла

25 декабря в Украине будут идти дожди, в Карпатах - очень сильные.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в пятницу в Украине облачно. Ночью в западных областях, днем - в Украине, кроме востока, Крыма и Приазовья, - дожди, в Карпатах - очень сильные. Временами туманы; ночью на дорогах, кроме Крыма, местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на большей части территории местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях - до 11°; в Крыму ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15°.

В Киевской области облачно. Ночью без существенных осадков, на дорогах местами гололедица; днем - дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла.