Контрабандисты из Баларуси прорвались на территорию Украины

Вечером 21 января на украинско-белорусской границе был травмирован сотрудник Государственной пограничной службы, старший патрульный мобильной пограничной заставы „Шацк” Луцкого отряда.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, пограничника автомобилем зацепил нарушитель, гражданин Беларуси, который пытался скрыться от пограничников.

По данным Госпогранслужбы, инцидент произошел между украинским населенным пунктом Ростань и белорусским Комаровцы, когда волынские пограничники пытались задержать 4 легковых автомобиля с контрабандой. Первым ехал „Ауди-100” белорусской регистрации. Требование пограничников об остановке водители машин проигнорировали. Заметив, что дорога впереди перекрыта, нарушители попробовали развернуться и уехать в тыл Украины. Пытаясь объехать устройство принудительной остановки, водитель „Ауди” задним правым крылом зацепил пограничника.

Эту машину пограничникам удалось остановить, три другие скрылись на территории Украины, сообщили в Госпогранслужбе.

Травмированного пограничника доставили в центральную районную больницу городка Шацк с закрытым переломом правой большой берцовой кости. Врачи характеризуют его состояние как стабильное.

Задержанной машиной управлял 25-летний гражданин Беларуси, который пытался незаконно переправить через границу текстильные изделия, ткань в рулонах. Сейчас автомобиль с контрабандой находится на месте происшествия, ожидается его передача сотрудникам таможни, а нарушитель - гражданин Беларуси - доставлен на пограничную заставу „Пулемец”. О происшествии проинформированы сотрудники СБУ, МВД, таможни и белорусские пограничники. Продолжается поиск беглецов.