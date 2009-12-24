Vogue назвал самую стильную женщину 2009 года (фото)
В числе 20 - Карла Бруни-Саркози
|Алекса Чанг
Второе место в рейтинге досталось французской киноактрисе Одри Тоту. Сара Джессика Паркер, прославившаяся ролью в сериале "Секс в большом городе", разместилась на третьей строчке. В пятерку лидеров также вошли певицы Шерил Коул и Денни Миноуг.
Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в киносериале о приключениях Гарри Поттера, заняла шестое место в списке самых стильно одетых женщин 2009 года по версии Vogue. Актрисы Сиенна Миллер и Диана Крюгер заняли седьмое и восьмое места соответственно.
В число 20 самых стильных женщин года также вошли: супермодель Кейт Мосс (10-е место), певица Lady GaGa (11-е место), первая леди США Мишель Обама (14-е место), актриса Анджелина Джоли (15-е место) и супруга президента Франции Карла Бруни-Саркози (19-е место).