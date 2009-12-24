Ющенко обещает Крыму специальный экономический режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает создать в Крыму специальную экономическую зону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Симферополе во время общения с представителями интеллигенции Крыма.

По словам Президента, он подписал указ, которым поручил Кабинету министров совместно с Советом министров АРК в месячный срок подготовить законопроект о введении на территории Крыма «экономического режима, отличающегося от общего».

В.ЮЩЕНКО отметил, что этот специальный экономический режим должен предусматривать новые бюджетные, фискальные, экономические и инвестиционные мотивы поведения для субъектов хозяйствования и власти. При этом этот режим должен распространяться на такие сферы, как здравоохранение, туризм, аграрный комплекс, оборонная промышленность и др.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, этот режим должен действовать не менее 20 лет. При этом Президент подчеркнул, что готов сам внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если соответствующие предложения внесет местная власть Крыма.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его решение - это демонстрация особенностей Крыма и его уникальной миссии, в том числе экономической.