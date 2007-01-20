В день похорон Кушнарева Харьков принял 22 чартерных рейса

В пятницу, 19 января, Харьковский аэропорт принял 27 самолетов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, пять рейсов были плановыми по расписанию (из Киева, Москвы и Вены), а остальные 22 – чартерные.

«На этих чартерных рейсах прибывали люди для участия в похоронах Евгения Кушнарёва», - сказал собеседник агентства. Это были, в частности, рейсы из Киева, Москвы, Донецка, Одессы, Запорожья.

Кроме того, отметил он, осталось еще 6 невыполненных рейсов - «вероятно, пассажиры воспользовались случаем прибыть другими самолетами».

Как сообщал УНИАН, 19 января в Харькове состоялись похороны народного депутата Украины, представителя Партии регионов, бывшего мэра Харькова и губернатора Харьковской области Е.Кушнарёва.

По данным правоохранительных органов, попрощаться с земляком пришло свыше 25 тысяч харьковчан.

В общественной панихиде приняли участие председатель Верховной рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

18 и 19 января были объявлены в Харькове траурными днями.

Церемония захоронения транслировалась в прямом эфире тремя местными телеканалами.

На церемонии прощания с народным депутатом присутствовали члены правительства, известные политики, бизнесмены. Среди тех, кто почтил память Е.Кушнарёва, члены правительства Николай АЗАРОВ, Дмитрий ТАБАЧНИК, Василий ЦУШКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий БОЙКО, заместитель главы Администрации Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК, экс-президент Леонид КУЧМА с супругой, экс-спикер Владимир ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Олег ДЁМИН, Святослав ПИСКУН, Нестор ШУФРИЧ, Тарас ЧОРНОВИЛ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Нина КАРПАЧЁВА, Ринат АХМЕТОВ, Виктор ПИНЧУК, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Александра КУЖЕЛЬ, Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Кроме того, на похоронах Е.Кушнарёва побывала многочисленная группа представителей России. Среди них - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, генеральный консул РФ в Харькове Андрей ЯКОВЛЕВ, руководители Белгородской и Курской областей.

На похороны в Харьков также приезжал депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН, объявленный персоной нон-грата в Украине.

Попрощался с украинским политиком в Харькове также и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января в Изюмской больнице в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте накануне.

Справка УНИАН. Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Е.Кушнарёв родился 29 января 1951 года в Харькове.

Был мэром Харькова, председателем Харьковской областной государственной администрации, занимал должность главы Администрации Президента Украины.