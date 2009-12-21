Назначение председателя ВАСУ должно пройти на альтернативной основе

Назначение нового председателя Высшего административного суда Украины должно состояться на альтернативной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, об этом говорится в письме председателя ВСУ Василия ОНОПЕНКО Совету судей административных судов, который 23 декабря будет рассматривать вопрос относительно рекомендации кандидатур на должность председателя ВАСУ.

В ВСУ напоминают, что 22 декабря 2009 года заканчивается предусмотренный законом срок пребывания Александра ПАСЕНЮКА в должности председателя Высшего административного суда Украины.

По убеждению В.ОНОПЕНКО, назначение нового председателя ВАСУ является чрезвычайно важным для правосудия вопросом, от которого в значительной мере будет зависеть дальнейшее развитие административного судопроизводства в Украине.

“Ситуация, сложившаяся в деятельности ВАСУ, требует принципиально новых подходов к ее организации, особенно в части неуклонного соблюдения требований закона и эффективного осуществления полномочий руководителя этого судебного органа”, - заявил В.ОНОПЕНКО.

Председатель Верховного Суда убежден, что “лучше и для административного судопроизводства, и для правосудия в целом было бы назначение на должность председателя ВАСУ другого судьи, способного обеспечить надлежащую организацию деятельности ВАСУ, вывести ее и развитие всего административного судопроизводства на качественно новый уровень”.

“Вместе с тем, с уважением относясь к позиции Совета судей административных судов как органа судейского самоуправления, в случае рекомендации кандидатуры А.ПАСЕНЮКА на должность председателя ВАСУ готов рассмотреть ее на предмет внесения в Совет судей Украины”, - заявил В.ОНОПЕНКО.

Он также отметил, что вопрос назначения нового председателя ВАСУ необходимо решить на демократических принципах, с учетом всех возможных предложений по замещению этой должности.

По мнению председателя ВСУ, кандидатами на эту должность (при условии проявления соответствующего желания) могут, в частности, быть: первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ, секретарь пленума ВАСУ М.СМОКОВИЧ, председатель Совета судей административных судов С.МАТОЛИЧ, заместитель председателя первой судебной палаты ВАСУ О.КРАВЧЕНКО.

В.ОНОПЕНКО просит Совет судей административных судов рассмотреть возможность рекомендации нескольких кандидатур на должность председателя Высшего административного суда Украины, обеспечив таким образом решение этого вопроса и председателем ВСУ, и Советом судей Украины на альтернативной основе.

”Как свидетельствует опыт, именно таким способом Совету судей Украины удавалось выходить из сложных и даже конфликтных ситуаций, связанных с назначением судей на административные должности в судах”, - отметил В.ОНОПЕНКО.

По его убеждению, и в данном случае такой подход обеспечит объективное, взвешенное и обоснованное кадровое решение.