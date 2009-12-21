В Украине из-за непогоды задерживается движение 28 поездов

В Украине в связи со сложными погодными условиями задерживается движение 28 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, на Донецкой железной дороге задержаны 3 поезда (1 пассажирский и 2 пригородных), на Юго-Западной - 6 пассажирских поездов, на Одесской железной дороге задержаны 17 поездов (6 грузовых, 10 пассажирских, 1 пригородный), на Львовской железной дороге - задержаны 2 пассажирских поезда.

Также из-за непогоды не работают аэропорты в городах Северодонецк и Николаев.

Не работает и порт Белгород-Днестровский. С ограничением работают порты Ильичевск, Одесса, Скадовск, «Южный», информирует Минтранс.

К устранению последствий стихии и обеспечения безопасного проезда Министерством транспорта и его структурными подразделениями привлечены 2 тыс. 034 единиц техники и 3 тыс. 230 рабочих.