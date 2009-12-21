Газпром не получит все разрешения на Nord Stream до Нового года

Финляндия и Германия не успеют завершить процедуру оформления разрешений на строительство газопровода "Северный поток" в 2009 году, пишет газета "Коммерсант".

Сейчас все разрешения на строительство газопровода оператор строительства газопровода Nord Stream уже получил в Дании (20 октября), Швеции (5 ноября) и России (18 декабря). Финляндия пока выдала только три из пяти необходимых разрешений, а от Германии до сих пор не получены никакие документы. Источники издания заявили, что законодательства Германии и Финляндии, в территориальных водах которых пройдет "Северный поток", предусматривают необходимость выдачи дополнительно технического разрешения на прокладку трубопровода в морских водах, но из-за рождественских каникул данные документы, скорее всего, выданы не будут.

Кроме того, на январь-февраль 2010 года переносится и подписание договоров на привлечение финансирования строительства "Северного потока" с 27 международными банками на 3,9 миллиарда долларов.

Проект "Северный поток" предусматривает прокладку газопровода длиной 1200 километров по дну Балтийского моря от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. 17 ноября стало известно, что строительство газопровода, которое обойдется в 7,4 миллиарда долларов, может быть начато 1 апреля 2010 года.

Nord Stream рассчитан на прокачку 55 миллиардов кубометров газа в год. 51 процент акций одноименной компании, занимающейся строительством трубопровода, контролирует "Газпром". Германские Wintershall и E.ON Ruhrgas владеют по 20 процентов акций проекта, а голландская Gasunie - девятью процентами. Доля немецких партнеров в проекте может быть уменьшена с 40 до 32 процентов, поскольку к проекту присоединится французская компания GDF Suez.

Лента.ру