Австрия вернула Украине коллекцию, вывезенную во время войны

Австрия передала Украине коллекцию предметов искусства народов Крыма, вывезенных за пределы нашего государства во время Второй мировой войны

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сегодня состоялась торжественная церемония передачи Министерству культуры и туризма Украины возвращенных Австрийской Республикой предметов декоративно-прикладного искусства народностей Крыма и частных писем периода немецкой оккупации Камянець-Подольского.

В церемонии передачи приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН, заместитель министра культуры и туризма Украины Тимофей КОХАН, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в Украине Маркус ВУКЕТИЧ, заместитель председателя Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины Павел БИЛАШ, а также представители Австрийского культурного форума и Бахчисарайского историко-культурного заповедника.

Возвращенные культурные ценности – это коллекция текстильных изделий крымских татар и караимов, которая включает платки, ремни, сумки, драпировки, подвязки, изготовленные, большей частью, из бархата, обшитые золотыми нитками.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми с австрийской стороной, культурные ценности народностей Крыма будут переданы Министерством культуры и туризма Украины, в соответствии с установленной процедурой, на постоянное хранение в Бахчисарайский историко-культурный заповедник, а акты корреспонденции – в Государственный архив Хмельницкой области, мемориальный комплекс “Национальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” и Национальный музей истории Украины.

Возвращенная австрийской стороной корреспонденция - около 1200 писем - даст возможность узнать о судьбе людей, которых коснулись трагические события начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.