Австрия вернула Украине коллекцию, вывезенную во время войны
Предметы искусства народов Крыма
Австрия передала Украине коллекцию предметов искусства народов Крыма, вывезенных за пределы нашего государства во время Второй мировой войны
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сегодня состоялась торжественная церемония передачи Министерству культуры и туризма Украины возвращенных Австрийской Республикой предметов декоративно-прикладного искусства народностей Крыма и частных писем периода немецкой оккупации Камянець-Подольского.
В церемонии передачи приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН, заместитель министра культуры и туризма Украины Тимофей КОХАН, Чрезвычайный и Полномочный посол Австрийской Республики в Украине Маркус ВУКЕТИЧ, заместитель председателя Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины Павел БИЛАШ, а также представители Австрийского культурного форума и Бахчисарайского историко-культурного заповедника.
Возвращенные культурные ценности – это коллекция текстильных изделий крымских татар и караимов, которая включает платки, ремни, сумки, драпировки, подвязки, изготовленные, большей частью, из бархата, обшитые золотыми нитками.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми с австрийской стороной, культурные ценности народностей Крыма будут переданы Министерством культуры и туризма Украины, в соответствии с установленной процедурой, на постоянное хранение в Бахчисарайский историко-культурный заповедник, а акты корреспонденции – в Государственный архив Хмельницкой области, мемориальный комплекс “Национальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” и Национальный музей истории Украины.
Возвращенная австрийской стороной корреспонденция - около 1200 писем - даст возможность узнать о судьбе людей, которых коснулись трагические события начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.