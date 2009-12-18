На юге и востоке из-за заносов перекрыли дороги (перечень участков)

В южных и восточных областях Украины в связи со сложными погодными условиями, продолжает сохраняться сложность проезда автодорогами общего пользования, частично ограничено движение автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

В частности, в Донецкой области, в связи с ухудшением погодных условий, решением начальника Службы автомобильных дорог области временно закрыто движение для пассажирского и ограничено движение для грузового автотранспорта на нескольких участках автомобильных дорог общего пользования. Работает 156 единиц техники и 196 рабочих.

На дорогах Луганской области покрытие заснежено, на отдельных участках снежные заносы, видимость ограничена. Работают 125 единиц техники и 170 рабочих. Высота снежного покрова на обочинах местами достигает 1 м.

В Запорожской области усложнено движение крупногабаритных транспортных средств и машин с прицепами. Задействованы 115 единиц техники и 115 работников. В связи со значительным ухудшением погодных условий, с 3.00 18 декабря запрещено движение транспортных средств на участках таких дорог: Энергодар – Васыливка – Бердянск (км 156-203), Днепропетровск – Покровское – Гуляйполе – Токмак – Мелитополь (км 176-185), Запорожье – Мариуполь (км 121-125).

В Одесской области по дороге М-05 Киев – Одесса проезд обеспечен, покрытие – в удовлетворительном состоянии; на дороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск проезд обеспечен, на отдельных участках снежные заносы; на дороге Одесса – Рени – ограничено движение пассажирского транспорта, покрытие заснежено, на отдельных участках снежные заносы; Н-04 Одесса – Ильичевск – покрытие заснеженное, на отдельных участках снежные заносы, местами движение усложнено; Рени – Измаил – в удовлетворительном состоянии. По области задействовано 222 единиц техники и 260 работников.

В Николаевской области на ликвидации последствий снегопадов работает 104 рабочих и 63 единицы техники, в Херсонской области задействована 51 единица техники и 68 рабочих, проезд почти везде обеспечен.

Согласно сообщению, в период, пока в Украине объявлено о штормовом предупреждении, Минтранс и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. С целью устранения последствий стихии и обеспечения безопасного проезда Министерством транспорта и связи и всеми его структурными подразделениями задействовано почти 4,5 тысяч рабочих и работает свыше 2 800 единиц техники.