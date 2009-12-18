Снег в Киеве чистят машины с бортовыми компьютерами?

Снегоочистительная техника Киева работает в круглосуточном режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», вся специальная дорожная техника города - снегоочистители, солеразбрасыватели, погрузчики посыпных материалов, снегопогрузчики, трактора с очистительным оборудованием – готова к зиме.

Все 298 машин корпорации уже работают на улицах и дорогах столицы, отмечают в КГГА. 80 из них оснащены солеразбрасывающим оборудованием «SCHMІDT». Эти машины имеют специальные бортовые компьютеры, которые позволяют дозировать реагенты автоматически. Компьютер учитывает не только погодные условия, но и скорость движения автомобилей и, в зависимости от этого, дозирует соль в диапазоне от 5 до 40 граммов на квадратный метр.

Кроме того, круглосуточную вахту несут специальные бригады работников «Киевавтодора». Они обеспечены всем необходимым для срочной ликвидации снежных заносов и гололедицы. Дополнительно расчищают площадки на остановках общественного транспорта еще 116-140 дорожных рабочих.

В настоящее время предприятиями корпорации заготовлены 30 тыс. тонн специального противогололедного реагента – технической соли.

С начала зимы для обработки проездной части и тротуаров уже использовано более 2 тыс. тонн технической соли и 450 тонн фрикционных материалов. Только с начала снегопада 17 декабря 2009 года, который продолжался до 3-х часов ночи 18 декабря, службами КК «Киевавтодор» использованы 1 тыс. 600 тонн технической соли, отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.