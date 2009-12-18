Минобороны и ЧСЗ подписали контракт на строительство 10 корветов

Министерство обороны Украины подписало государственный контракт с Государственной акционерной холдинговой компанией «Черноморский судостроительный завод» на строительство серии военных кораблей класса "корвет".

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Минобороны контракт подписал директор Департамента по закупке вооружений и военной техники МОУ Владимир ГРЕК, со стороны ГХК "ЧСЗ" - генеральный директор завода Дмитрий МОРДОВЕНКО.

Как ранее сообщал В.ГРЕК, всего до 2026 года на ЧСЗ планируется построить 10 корветов. Закладка первого корабля будет осуществлена в 2010 году, а его строительство будет завершено до конца 2012 года. «Второй корвет мы планируем достроить в 2014 году, третий – в 2016 г., четвертый корабль будет спущен на воду в 2017 году», - заявил В.ГРЕК.

По его словам, в ходе строительства первого корабля будет отработана технология строительства, что позволит ускорить сроки постройки остальных корветов.

«Остальные три корабля будут строиться фактически одновременно, что позволит обеспечить оптовые покупки металла и комплектующих для их строительства, а также оптовые поставки вооружений для этих кораблей. В результате, будет значительно снижена финансовая нагрузка на государство», - сказал представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в декабре этого года Государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» выиграла конкурс на постройку серии военных кораблей класса «корвет» для Военно-морского флота Украины.

Оценка конкурсных предложений проводилась по 19 критериям, среди которых соответствие технологий предложенному методу строительства кораблей, соответствие организации работ условиям строительства корабля и возможности оснащения его современным вооружением и радиоэлектронными средствами. Также экспертная группа из 9 специалистов оценивала соответствие площадей и цехового оборудования предложенному методу строительства, процент технической готовности корабля до момента спуска на воду для достройки. Значимым фактором стал уровень и наличие кадрового потенциала, возможности ключевых специализированных подразделений предприятия.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» – одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.

90,25% акций предприятия владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».