На взлетной полосе Львовского аэропорта нашли боевой снаряд

11:51, 17 декабря 2009
Общество
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Выставлена охрана

Вчера на взлетной полосе Львовского аэропорта во время проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, место выявления боеприпаса ограждено, выставлена охрана.

Подана заявка на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.

 

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