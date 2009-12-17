На взлетной полосе Львовского аэропорта нашли боевой снаряд
11:51, 17 декабря 2009Общество
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Выставлена охрана
Вчера на взлетной полосе Львовского аэропорта во время проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, место выявления боеприпаса ограждено, выставлена охрана.
Подана заявка на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.
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