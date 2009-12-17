На взлетной полосе Львовского аэропорта нашли боевой снаряд

Вчера на взлетной полосе Львовского аэропорта во время проведения земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, место выявления боеприпаса ограждено, выставлена охрана.

Подана заявка на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.