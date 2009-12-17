В Москве начали замерзать банкоматы

Банкоматы многих крупных российских банков, в том числе Сбербанка, "ВТБ 24" и Альфа-банка, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, перестали выдавать деньги из-за слишком сильных морозов. Как пишет газета "РБК daily", только у Сбербанка в Москве вышли из строя 34 банкомата.

Как правило, из строя выходят те банкоматы, которые расположены на улице, или между уличными и внутренними дверями. У банкоматов замерзает механизм выдачи денег, поэтому специалисты банков устанавливают рядом с банкоматами обогреватели. В Московском кредитном банке, кроме того, пожаловались на то, что из-за холода перестали работать кардридеры.

Ранее несколько региональных агентств сообщали, что банкоматы замерзают в целом ряде городов России. Так, нерабочие банкоматы были обнаружены в Коми, во Владимире и Екатеринбурге.

В Центральной части России резко похолодало в начале текущей недели. В Москве уже в течение нескольких дней температура не превышает минус 20-24 градусов, в Санкт-Петербурге - минус 16-18 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, ожидать повышения температуры стоит к выходным.

Лента.ру