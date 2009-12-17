Ющенко: без национального становления экономические реформы невозможны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неэффективными экономические реформы без национального становления

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Конгрессе украинской интеллигенции в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область).

По его словам, сейчас, во время избирательной кампании, в частности, выдвинули лозунг «Поднимем экономику – поднимем государство». «Колоссальная ошибка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как отметил Президент, в истории еще не было примера, чтобы нация, не закончив процесс своего национального становления, поставила большую экономическую задачу и ее решила.

Он отметил, что проще всего было бы поднять лозунг «Все реформировать», однако правда в другом – для того, чтобы было реформирование, нужна воля и колоссальная консолидация.

При этом В.ЮЩЕНКО подверг критике деятельность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра.

«Мы находимся полтора года, казалось бы, под демократическим премьер-министром. Почему ни одной реформы нет? С точки зрения экономических изменений что произошло? Ничего», - сказал В.ЮЩЕНКО.