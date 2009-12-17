Украина должна стремиться к экономике ноосферы

Украина должна стремиться к созданию экономики ноосферы.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал член-корреспондент НАН Украины, доктор экономических наук, профессор Валерий МУНТИЯН.

«Экономика ноосферы – экономика разума. Экономика должна быть разумной», - сказал В.МУНТИЯН.

Он отметил, что на сегодня неконтролируемая добыча природных ресурсов без оценки дальнейших последствий такой деятельности человека привела к возникновению огромного количества дисбалансов, которые в значительной мере и стали причинами кризисных процессов, наблюдаемых сегодня во всем мире.

По словам В.МУНТИЯНА, сегодня можно говорить о дефолте всего мира, когда государства не могут рассчитываться как по своим финансовым обязательствам, так и по «обязательствам перед биосферой», то есть не могут компенсировать причиненный ей ущерб.

Профессор отмечает, что сегодня человечество должно пересмотреть, что на данный момент для него важнее: обогащение за счет использования исключительно потребительской модели экономики или все же обеспечение себя возможностями для дальнейшего существования, в частности путем рационального использования важнейших, универсальных ресурсов, которыми являются воздух, вода, климатические условия, пища и некоторые другие.

«У нас регенерация кислорода на планете за год должна быть 160 млрд. тонн, а на сегодня при такой экономике потребления существует дисбаланс «минус» 20 млрд. тонн. Чем его покрыть и что будет завтра, никто не знает и никто ничего не предлагает», - сказал В.МУНТИЯН.

Он считает, что человечество должно отойти от «теории золотого миллиарда», когда «нормально может жить только один миллиард (населения планеты – УНИАН), а точнее 260 млн. человек, а остальная часть должна быть под системой и обеспечивать жизнь этому «золотому фонду».

По мнению эксперта, сегодня мировая экономическая система фактически разрушена и Украине совсем не нужно цепляться за то, что от нее осталось, в частности, если учесть, что ожидается смещение центра мировой финансовой активности в Азиатско-Тихоокеанский регион. В данной ситуации Украина может выполнять роль моста, связующего звена между Европой и Азией.

В.МУНТИЯН уверен, что сегодня Украина должна прежде всего «думать своей головой», постепенно снижая влияние внешних факторов, определив конкретные цели, придерживаться плана их достижения.

Он считает, что Украина уже не может ждать, поскольку, по сути, потеряла 18 лет и так и не вышла на уровень 1990 года. При этом основным ресурсом дальнейшего развития государства является молодое население.

«Мы не выполнили свою роль, не использовали свой шанс, не справились с той задачей, которая была на нас возложена. Извините, но мы если не мертвые, то живые трупы, - сказал В.МУНТИЯН. – Поэтому надежда только на молодежь, а этой молодежи что нужно знать? Первое: что должно быть движение, потому что без движения не будет жизни. Второе: это направление движения, где эта точка в конце туннеля. И третье знание: правильное движение и правильное направление - это действительно есть любовь, заложенная по космическим законам, которая может сделать прорыв к национальному возрождению нашей Украины».

По словам эксперта, сегодня в первую очередь необходимо преодолеть кризис системы управления, затем обеспечить политическую стабильность, обеспечить развитие национальной экономики – новой экономики, экономики разумной, ноосферной экономики, и наконец - разработать стратегическое планирование, «так как если нет видения, то нет будущего народа, если правительство не видит как, куда, за счет чего и в какие сроки, и почему именно так».

Он отметил, что сейчас категорически нельзя игнорировать проблемы, связанные с разрушением озонового слоя, глобальным потеплением, учитывая эти проблемы при развитии тех или иных направлений экономики. Необходимо ориентировать экономику на использование достижений науки, позволяющих обеспечивать восстановление ресурсов, потребляемых человеком.

«Зачем мы работаем и отнимаем будущее у наших детей и внуков? – задается вопросом В.МУНТИЯН. – Бог дал нам рай на земле, а мы из него делаем ад. Правильно ли это?»