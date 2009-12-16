Суд отменил передачу бизнесменам объектов на набережной в Крыму

19:03, 16 декабря 2009
Общество
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Отправили на новое рассмотрение

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение о передаче коммерсантам расположенных на набережной в Новом Свете (Судак, Крым) дома для отдыха, ангара для лодок и катеров и магазина-кафе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о том, что претензии коммерческой структуры должным образом не подкреплены», - говорится в сообщении.

Суд направил дело на новое рассмотрение.

 

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