Суд отменил передачу бизнесменам объектов на набережной в Крыму
19:03, 16 декабря 2009Общество
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Отправили на новое рассмотрение
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение о передаче коммерсантам расположенных на набережной в Новом Свете (Судак, Крым) дома для отдыха, ангара для лодок и катеров и магазина-кафе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о том, что претензии коммерческой структуры должным образом не подкреплены», - говорится в сообщении.
Суд направил дело на новое рассмотрение.
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