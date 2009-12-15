«Запорожец» без двигателя, со спущенными шинами прошел техосмотр

Активисты возглавляемой кандидатом в президенты Анатолием ГРИЦЕНКО Всеукраинской общественной организации “Гражданской позиция” смогли пройти государственный технический осмотр и получить технический талон на разбитый “Запорожец”, который даже не имел двигателя.

“Государственный техосмотр частного автотранспорта не имеет ничего общего с безопасностью на дорогах”, - говорится в комментарии на этот счет А.ГРИЦЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой политика .

Как также говорится в сообщении, сегодня во Львове на площади перед областным управлением Министерства внутренних дел Украины активисты “Гражданской позиции” провели акцию “Отменим техосмотр – отменим поборы!”.

Цель акции - доказать абсурдность процедуры принудительного государственного техосмотра.

Накануне члены “Гражданской позиции” совместно с журналистами газеты “Информатор” провели эксперимент, попробовав пройти процедуру государственного технического осмотра и получить техталон для автомобиля ЗАЗ 968, государственный номер М4832ОН, 1985 выпуска. При этом активисты вынули из автомобиля двигатель. Также “Запорожец” имел сломанный ручной тормоз, разбитые фары, спущенные шины и другие многочисленные недостатки технического состояния.

“Но все это не повредило техосмотру, - сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО. – Техталон был получен без проблем”.

Сегодня же этот автомобиль в присутствии представителей общественности и журналистов, подарили Львовской ГАИ.

“Техосмотр частного автотранспорта является чистой профанацией, которая не имеет никакого отношения к безопасности”, - в очередной раз отметил политик и выразил убеждение, что эта процедура является лишь узаконенной формой поборов и обмана.

«10 тыс. работников ГАИ издеваются над более чем 9 млн. водителей”, - констатирует А.ГРИЦЕНКО. Он также подчеркнул, что “на наших дорогах можно на первом же перекрестке разбить ходовую, а талончик будет висеть на лобовом стекле”. “Эта бумажка ничего не гарантирует”, - отметил политик.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2009 года Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, внесенный народным депутатом А.ГРИЦЕНКО, о внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене государственного технического осмотра транспортных средств.

Принятие указанного законопроекта заблокировали депутаты из фракции БЮТ и группы “Народная самооборона”.