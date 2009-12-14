ГНАУ остановила возмещение НДС экспортерам зерна через Аграрный фонд
18:10, 14 декабря 2009Общество
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Информация участника рынка
Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) приостановила возмещение экспортерам зерна налога на добавленную стоимость (НДС) через Аграрный фонд.
Об этом УНИАН сообщил участник рынка.
«Возмещение НДС экспортерам зерна по схеме – зерно-НДС через Аграрный фонд сейчас не осуществляется», - сообщил он.
Напомним, Кабмин в феврале т.г. утвердил схему возмещения трейдерам НДС зерна через Аграрный фонд.
По оценкам ГНАУ, на сегодняшний день задолженность по возмещению НДС перед экспортерами в целом по Украине составляет 19,4 млрд. грн., из них около 7 млрд. грн. – просроченно.
ГНАУ прогнозирует на 1 января 2010г. общую задолженность по возмещению НДС экспортерам в объеме около 20 млрд. грн.
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