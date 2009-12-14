В Киеве откроется музей современного изобразительного искусства Украины в новом формате

17 декабря в Киеве (ул. Глыбочицкая, 17) состоится торжественное открытие в новом формате первого в нашем государстве частного Музея современного изобразительного искусства Украины.

Свыше 4500 тысяч уникальных экспонатов переехали в собственное помещение площадью около 3,5 тыс. квадратных метров. Вашему вниманию - произведения 500 украинских мастеров, которые представляют все художественные течения, направления и художественные школы, действовавшие в Украине в прошлом и начале нынешнего века.

Музейная коллекция является одним из крупнейших собраний украинской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства ХХ–ХХI веков. Культурно-художественная ценность этих произведений, собиравшихся на протяжении 20 лет, неоспорима и дает все основания стать национальной гордостью Украины.

Среди многочисленных работ – произведения таких классиков украинского искусства как В.Бернадский, Е.Волобуев, Н.Глущенко, С.Григорьев, М.Дерегус, А.Єрдели, Ф.Захаров, К.Зверинский, И.Кавалеридзе, О.Новаковский, И.Плещинский, Р.Сельский, П.Столяренко, И.Труш, В.Хмелько, Татьяна и Елена Яблонские и многие другие.

В рамках события также состоится презентация зала украинской иконы к.XVII-сер.XIX века. На торжественном открытии гости смогут увидеть перформанс молодого одесского художника Александра Милова в стиле street art.

Музей является меценатским и некоммерческим проектом. Его цели – поиск, сбор и сохранение произведений украинских художников, распыленных по разным регионам, вывезенных за границу, осевших в частных коллекциях или по другим причинам недоступных и малоизвестных широкой общественности.

Музей расположен на Подоле, в трехэтажном доме. На первом этаже, в рамках начатого ранее проекта «Художественная карта Украины», будут представлены работы одесских художников ХХ – начала ХХІ века. На втором и третьем этажах расположена постоянно действующая экспозиция из собственного фонда музея, которая будет меняться каждые два года.

В ближайших планах музея – открытие уникального музея украинского камня и детской комнаты от благотворительного фонда Астрид Линдгрен, экспонирование временной выставки харьковских художников, продолжение персональных выставок известных и молодых украинских художников, а также организация передвижных выставок за границей.

Приглашаем журналистов 17 декабря первыми увидеть музей.

В день открытия разрешено осуществлять профессиональную видео- и фотосъемку.

Программа для журналистов:

17:45 – аккредитация;

18:00 – пресс-тур по экспозиционным залам: осмотр коллекции и ознакомительная экскурсия;

18:30 – пресс-брифинг с основателем музея Сергеем Цюпко и директором музея Михаилом Шевченко;

19:00–21:00 – участие в торжественном открытии музея, фуршет.

Вход для журналистов – по аккредитации, которую можно оформить до 18:00 16 декабря по телефонам: 219-04-50 (51), 050-517-00-77.