В Киеве обнаружен подпольный склад контрафактных дисков

Работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Соломенского райуправления милиции Киева обезвредили подпольный склад контрафактных дисков.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, склад находился в подвале одного из жилых домов.

Стражи порядка установили, что контрафактная продукция ввозилась из территории соседнего государства.

Часть упаковок лазерных дисков не маркирована контрольными марками, вторая часть – маркирована фальсифицированными марками, которые содержат информацию, не отвечающую носителям указанных экземпляров.

Всего на складе изъято 145 тысяч контрафактных дисков вместе с полиграфическими обложками к ним, на общую сумму свыше 1,5 млн. грн., а также фальсифицированные контрольные марки без нанесенной на них информации об экземплярах дисков в количестве 10 тысяч 870 штук.

Кроме того, правоохранители изъяли оборудование (системные блоки и принтеры), на котором было установлено программное обеспечение с признаками контрафактности, и с помощью которого осуществлялось нанесение информации на фальсифицированные контрольные марки.

Также в ходе осмотра этого подвального помещения, арендованного киевлянином, работники милиции изъяли матрицы и диски-макеты с записями экземпляров аудио-визуальных произведений и фонограмм, которые использовались для изготовления контрафактной продукции, накладные на отправку продукции автотранспортом на территориий Украины, ведомости и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Принимается решение о привлечении виновных к ответственности.