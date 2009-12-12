Гриценко: в селах и небольших городах сохраняются дух и ценности Украины

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что не в столице, а в селах и небольших городах сохраняется дух и ценности страны.

Об этом политик сказал в интервью газете «Сільські вісті».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, школа – это не только образование, но и воспитание, нравственность, ценности.

«Не в столице, а именно в селах и небольших городах сохраняются дух и ценности страны. Потому что там все всех знают. И если кто-то сделал плохое или недоброе, то потом об этом помнят десятилетиями. Если кто-то из семьи что-то когда-то украл, то ворами называют несколько последующих поколений. В городе не так. Там можно спрятаться среди миллионов людей», - сказал кандидат в Президенты.

Он также пообещал «вернуть десятилетку в школу». По словам А.ГРИЦЕНКО, Украина ошибочно отказывается от лучших традиций своей и советской школы.

«Я сам учился десять лет, и этого было достаточно для парнишки из маленького городка – Ватутино Черкасской области, - из простой семьи, которая не имела возможности оказать поддержку по жизни, чтобы потом получить высшее образование, стать и министром обороны, и председателем парламентского комитета. Это неправильно, когда наших детей заставляют два лишних года сидеть на шее родителей и до девятнадцати лет ходить с ранцем в школу, а во многих регионах старшеклассницы уже создали семьи и имеют по одному-два ребенка», - сказал кандидат в Президенты.

А.ГРИЦЕНКО считает, что когда дети снова будут учиться десять лет, учителей не нужно будет сокращать. «Напротив – учитель будет иметь меньшую нагрузку и получит возможность совершенствовать свой профессионализм, у него будет время смотреть фильмы, которые смотрят дети и читать их книжки, чтобы лучше понимать ребенка», - отметил он.

Вместе с возвращением десятилетки кандидат будет настаивать также и на восстановлении сети образовательных заведений на селе на основе защищенной и отдельной государственной программы.

«В селе должен быть детский садик, школа в приличном состоянии и приемлемые жилищные условия для учителей. Я за то, чтобы учитель получал по крайней мере на десять процентов выше зарплату, чем средняя по Украине. Только тогда слово «учитель» будет звучать гордо и только тогда он будет иметь соответствующий статус», - считает он.

«Из школы должен выходить не только образованный ребенок, а ребенок, который уважает своих родителей, знает, что есть Бог, что в этом мире можно делать, а чего – нет, который будет любить и свою малую родину, и нашу великую Родину – Украину, которая с уважением будет относиться к другим людям», - убежден А.ГРИЦЕНКО.