В Запорожье застрелился сотрудник милиции

В Запорожье в служебном кабинете с огнестрельным ранением в голову обнаружен сотрудник милиции.

Как сообщил УНИАН прокурор Ленинского района Запорожья Алексей ДОЛГОПОЛОВ, «следователь Ленинского РОВД 1984 г.р. был обнаружен мертвым – с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке сегодня около 9 утра в своем служебном кабинете в Ленинском райотделе милиции».

По словам прокурора, погибшего обнаружил его коллега, который и вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу. Сейчас прокуратурой Ленинского района проводится проверка по данному факту, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.