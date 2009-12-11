Украину пугают второй волной гриппа - еще более агрессивной, чем первая

Международные специалисты прогнозируют, что следующая волна заболевания гриппом будет агрессивнее, а влияние пандемии будет выше, чем во время первой.

Об этом сегодня заявил руководитель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Игорь ПОКАНЕВИЧ во время селекторного совещания в Минздраве, посвященного вопросам преодоления эпидемии гриппа A/H1N1 Калифорния в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам И.ПОКАНЕВИЧА, лабораторно подтвержденные случаи “калифорнийского” гриппа в мире регистрируются преимущественно на основании анализов, взятых у умерших, и потому реальная цифра больных значительно выше. По его словам, в Украине, как и в других странах мира, распространение вируса имеет стремительный характер.

Он отметил, что на сегодняшний день около 40 стран уже начали процесс вакцинации от гриппа A/H1N1 Калифорния. В частности, в мире распределено около 80 млн. доз вакцины и около 65 млн. человек уже вакцинированы.

Вместе с тем, из-за экономических факторов многие страны не имеют возможности закупить вакцину от производителей. Сегодня в мире существует 21 производитель противопандемической вакцины, которые при максимальной нагрузке могут производить 3 млрд. доз вакцины в год. Это значит, что глобальная потребность в мире не удовлетворяется и спрос превышает предложение.

И.ПОКАНЕВИЧ отметил, что для урегулирования вопроса обеспечения доступа всех стран к иммунопрофилактике сегодня создан фонд вакцин ВОЗ, из которого поставляются вакцины в странам, которые не имеют собственного производства. По предварительным прогнозам, в фонде планируется сконцентрировать около 200 млн. доз вакцин различных производителей. Шесть производителей уже подтвердили согласие предоставлять в фонд свои вакцины. Будут предоставлять их и страны-доноры. Последние будут отдавать 10% вакцин, которые они закупают на собственные нужды.

Он заверил, что первые поставки в Украину ВОЗ готова начать в декабре нынешнего года при условии согласования всех вопросов с правительством страны. Следующие транши будут продолжаться на протяжении года.

Относительно вакцинации в Украине И.ПОКАНЕВИЧ отметил, что ВОЗ готова предоставить ограниченное количество вакцины в качестве гуманитарной помощи, что обеспечит 10% населения. Сегодня продолжается совместная работа профильного министерства с ВОЗ относительно плана распределения вакцин.