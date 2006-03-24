Взрыв на ”Азовстали”. Со слов рабочих, есть человеческие жертвы

23 марта в 20-55 в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» взорвалась доменная печь №3. Работают пожарные и медики. К полуночи, через три часа после взрыва, разузнать о трагедии удалось только то, что для оказания помощи пострадавшим из городской больницы скорой медицинской помощи направлено 11 бригад медиков. По неподтвержденной информации, со слов рабочих завода, имеются человеческие жертвы

Дежурный МЧС в Мариуполе никакой информации не дает. Представителей прессы к месту аварии на территорию завода охрана не пропускает. К полуночи, через три часа после взрыва, над азовстальской домной №3 продолжал интенсивно валить густой дым и вырывались языки пламени, озаряя небо над Мариуполем.

Историческая справка:

Мариупольский металлургический завод «Азовсталь» стоит на интересном, с точки зрения истории, месте. В 1930-м году во время строительства завода «Азовсталь» местным краеведом Г.Кравцом был обнаружен уникальный памятник археологии эпохи неолита – Мариупольский могильник (в археологии могильник – это комплекс захоронений). Размещался он на Левом берегу реки Кальмиус и представлял собой коридор длинной 28 метров, где были похоронены 122 древних охотника. Умершие лежали в три яруса, пересыпанные красной охрой – символом жизни. Около похороненных лежали их орудия труда: наконечники стрел, кремниевые ножи, шлифованные топоры. Также были найдены украшения: клыки кабанов, мелкие бусы из перламутра и костей, подвески из мрамора и горного хрусталя.

Образцы предметов из могильника хранятся в музеях Киева, Донецка, Мариуполя.