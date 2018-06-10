Что общего между газовой трубой, вавилонским царем и Украиной

Два последовательных визита руководителей Украины – В.Ющенко и В.Януковича – в Румынию и Турцию соответственно, являются, конечно, простым совпадением во времени и сроки их вряд ли соглашались между Президентом и главой правительства.

Однако обе поездки на юг достаточно четко демонстрируют, что черноморский загар является чрезвычайно важным для укрепления общего тонуса нашего государства. При этом, существенно дополняя или даже нивелируя российское закаливание, в том смысле, что на южном направлении Киев может выступать инициатором, креативщиком каких-то движений, тогда как на восточном – всегда и последовательно является лишь ведомым объектом.

И Румыния, и Турция на глазах стремительно превращаются (или почти превратились) из окраины Европы во влиятельных региональных лидеров. Обе страны чрезвычайно эффективно действовали на протяжении 90-х годов прошлого столетия на всех векторах развития – от создания новых промышленных мощностей до усиленного использования рекреационного потенциала. Если Логан – это еще вроде бы Рено (by Renault), то отдых где-то поблизости Констанцы – уже эксклюзив.

Особого веса обоим государствам добавляет участие в проекте Набукко – сооружение газопровода для снабжения топливом с месторождений Каспийского региона Центральной и Западной Европы. Иран, Азербайджан, Турция, Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия выразили желание стать этапами этого газопровода стоимостью почти 6 млрд.дол. и мощностью до 30 млрд. куб.м. в год. Значение его для европейского рынка чрезвычайно, учитывая желание уменьшить на нем влияние российского фактора. В Европейской стратегии энергетической безопасности этому газопроводу отводится заметное место.

Соответственно в ходе реализации этого проекта растет и вес стран-участниц его, которые будут приобретать статус энергетических доноров Старой Европы.

Виктор Ющенко и Траян Бесеску

В ходе своих переговоров с румынским президентом В.Ющенко, как сообщается, подтвердил интерес Украины к развитию газотранспортного проекта Набукко и выразил намерение предоставить Румынии письменные предложения.

Но насколько реальными являются шансы Украины стать членом этого перспективного клуба стран-транзитеров, не опоздали ли мы на этот поезд вообще? Еще два года назад в правительстве Ю.Тимошенко вызревала идея о присоединении Украины к данному проекту, при правительстве Ю.Еханурова Минтопливэнерго и НАК «Нефтегаз Украины» проработали план действий относительно диверсификации источников энергоснабжения.

Как и во многих подобных случаях, эти намерения остаются лишь намерениями. В громком документе «Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года» скромно отмечается: «Существуют предложения нескольких вариантов поставок газа из Прикаспийского региона, в частности с использованием газопровода Набукко. Для обеспечения диверсификации поставок природного газа в Украину отраслевыми Программами будет предусматриваться последующее изучение этого вопроса».

Вместе с тем план финансирования строительства газопровода в Европейском союзе уже утвержден в июне 2006 года, инвестиционный портфель сформирован. С другой стороны, стоит задуматься, насколько участники проекта Набукко заинтересованы в расширении количества его членов. Объемы поставки газа из региона Центральной Азии далеко не безграничные, как и пропускная способность самой трубы, с другой стороны новички Евросоюза - Болгария и Румыния – находятся в географически более выгодном положении, чем Украина, для прокладки трассы газопровода и вряд ли одобрительно воспримут какие-то предложения Киева подставить свое плечо в этом проекте.

Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра им. О.Разумкова считает, что «пока еще существует лишь теоретическая возможность участия Украины в этом проекте». Проект Набукко, отмечает он, является проектом наивысшего приоритета для Европейского Союза, и определен как общеевропейский. Соответственно осуществлению этого проекта оказывается максимальная политическая поддержка, формируются источники финансирования строительства.

Однако ввиду того, что поставщиками газа для этого газопровода должны быть Азербайджан, Иран, в последующем Ирак, Сирия, возможно Туркменистан, то на сегодня вырисовываются определенные проблемы с его наполнением.

Это касается в первую очередь Ирана, вокруг ядерной программы которого существует политическая напряженность. И, невзирая на то, что Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа, его участие в этом проекте достаточно проблематично.

Участие Туркменистана также под вопросом, поскольку для транспортировки газа нужно строить газопровод через Каспийское море, которое влечет за собой значительные финансовые расходы.

Таким образом, сохраняется некоторая неопределенность относительно наполнения газопровода, по крайней мере в плоскости соблюдения сроков реализации проекта в 2011 году.

В.Сапрыкин также считает, что разговор о проекте Набукко с румынской стороной несколько не по адресу, поскольку соответствующие предложения нужно подавать не Бухаресту, а Европейской комиссии или консорциуму Набукко, в который входят национальные компании Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии.

Европейский Союз разрабатывает собственные энергетические проекты, и желания Украины в этом аспекте могут быть как учтены, так и нет, говорит эксперт.

«То есть теперь можно говорить лишь о политических предложениях участия Украины в этом проекте, но, к сожалению, нет никаких технических оценок нашего возможного подсоединения к трубе.

Добавлю, что каждый кубометр газа из будущего газопровода уже расписан, как по транзитным странам, так и для Австрии, для которой предусматривается наибольший объем. Следовательно, осуществить перераспределение газа при входе Украины в этот проект будет достаточно сложно, и нужно проводить консультации как с консорциумом, так и с каждой страной отдельно.

Для этого время вроде бы есть, но и сделать надлежит много. Сейчас мне не известно, какой-то организации ли, институту ли в Украине сделан заказ на подготовку ТЭО участия Украины в проекте Набукко» - отметил В.Сапрыкин.

Набукко – одно из имен вавилонского царя Навуходоносора. В борьбе за власть с собственной внебрачной дочерью потерял было ум и едва не сам трон, но своевременно опомнился и вернул себе, выражаясь современным канцеляризмом, полномочия.

Произойдет ли такой хеппи-энд в Украине, по крайней мере относительно диверсификации источников энергоснабжения?

На протяжении последних лет Киев, декларируя приоритетность европейского направления своего политического развития, постепенно терял темп и инициативу на этом пути, кажется, уже доказав всем, что как раз и может быть последовательным в своей непоследовательности.

Виктор Ющенко и Траян Бесеску

Президент Румынии Т.Бесеску в разговоре с В.Ющенко отметил роль своей страны как партнера Украины на пути евроинтеграции. "Первое дело, которое мы должны сделать: чтобы Румыния стала мостиком между Украиной и Европейским Союзом", - отмечается в официальных сообщениях.

Где-то мы уже слышали о таких мостиках... - Из Варшавы, конечно. Следовательно, теперь имеем аж двух промоутеров наших интересов в Европейском Союзе, с одним, правда, будем судиться в Международном суде из-за острова Змеиный, с другим – преодолевать непростое историческое наследие.

Олег Савицкий