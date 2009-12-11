Рейтинги швейцарских банков получили негативный прогноз

04:57, 11 декабря 2009
Общество
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Нет банковской тайны - нет репутации

Прогноз по фундаментальным кредитным рейтингам швейцарской банковской системы - "негативный", говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

"Негативный" прогноз отражает проблемы, с которыми столкнулись крупнейшие международные банки, давление, оказываемое другими странами на сохранение банковской тайны, а также сложные экономические условия для банков, отмечает Moody`s.

"Негативный" прогноз также связан с мнением аналитиков агентства относительно вероятного будущего развития фундаментальных кредитных условий на рынке в ближайшие 12-18 месяцев.

Тем не менее Moody`s подчеркивает, что внутренние игроки по-прежнему будут получать достаточную выручку благодаря предоставленным им привилегиям и низким уровням риска, хотя вопросы конкуренции и эффективности затрат остаются для банков актуальными.

Что касается сохранения банковской тайны, то стоит напомнить прецедент, когда США вынудили один из швейцарских банков – UBS рассекретить данные о клиентских счетах.

Налоговое управление США в этом году подало иск против UBS с требованием рассекретить информацию по банковским операциям. По данным Налоговой службы, на более чем 52 тыс. секретных счетах в UBS американцы укрывали от налогов около 15 млрд долл.

Банк отказывался от раскрытия информации, но вынужден был пойти навстречу Вашингтону после того, как в ходе судебного разбирательства UBS был вынужден заплатить 780 млн долл. штрафов и назвать имена около 300 американских граждан, скрывающих свои активы от налогообложения.

По мнению экспертов, данное решение нанесло серьезный удар по репутации швейцарской банковской системы.

РосБизнесКонсалтинг

 

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