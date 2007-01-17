В рейтинге экономических свобод Украина опустилась со 110-й на 125-ю позицию

Украина, Россия, Беларусь и Молдова вновь вошли в список "в целом несвободных" экономик, согласно рейтингам, составленным фондом Heritage Foundation и Wall Street Journal, передает Reuters.

Доклад Index of Economic Freedoms опубликован на сайте www.heritage.org.

Согласно данным Heritage Foundation, Украина опустилась на 125-ю позицию со 110-й, Россия сохранила 120-ю позицию в списке, Беларусь - на 145-ю со 143-й, Молдова поднялась на 81-ю с 83-й.

Составители списка отмечают, что изменения позиций некоторых стран отчасти обусловлены новой методологией оценки.

Экономики стран оцениваются по 10 показателям: свобода бизнеса, свобода торговли, фискальная свобода, свобода от правительства, монетарная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции, свобода трудовых отношений.

Относительно Украины авторы указывают на хорошие показатели в области налогов и торговли, но считают высокими уровень участия государства в экономике, а также коррупцию.

"Обещания относительно открытости рынков и проведения экономических реформ после "Оранжевой революции" 2004 года не были выполнены", - говорится в докладе. "Сложные правила и коррупция - основные препятствия на пути иностранных инвестиций".

Суды, по мнению авторов доклада, подвергаются давлению со стороны исполнительной власти и организованной преступности, а инвесторы подвержены риску экспроприации.

Что касается России, то авторы доклада отмечают относительно высокий уровень свободы бизнеса и труда, а также фискальной свободы. "Слабые стороны России - монетарная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности и коррупция", - говорится в документе.

"Иностранные инвесторы практически во всех секторах экономики сталкиваются как с официальными, так и неофициальными препятствиями, включая бюрократические противоречия, коррупцию и прямые запреты в наиболее прибыльных секторах, таких как энергетика".

Фонд также указывает на слабый банковский надзор и непрозрачность финансового сектора, "непредсказуемость" и коррумпированность судебной системы.

Анализируя ситуацию в Беларуси, авторы доклады пишут, что курс на "рыночный социализм", провозглашенный Президентом Александром ЛУКАШЕНКО, сопровождается ухудшением экономических свобод. "Иностранные инвестиции во всех секторах сталкиваются с препятствиями, от прямых запретов до некомпетентности чиновников". "Слабость законов порождает высокий уровень коррупции и незащищенность прав собственности", - говорится в докладе.

Молдову специалисты фонда называют "беднейшей страной Европы", которая, по данным Heritage Foundation, страдает от коррупции, неэффективной бюрократии и ограничений на торговлю и инвестиции. "Запрет, введенный Россией на импорт молдавских вин, резко ослабил экономику". "Из-за задержек в выплате зарплаты судьям трудно оставаться независимыми от внешнего влияния и свободными от коррупции", - говорится в докладе.