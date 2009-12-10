Львовская область превращается в регион сбыта тяжелых наркотиков

Во Львовской области сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью задержаны трое граждан России, которые пытались продать партию героина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Василий ПИСНЫЙ во время пресс-конференции.

«Известно, что прибыли они к нам на автомобиле «БМВ». У задержанных был изъят килограмм героина, который они привезли из Москвы с целью продажи во Львовской области. Во время сбыта наркотиков злоумышленники были задержаны», - сообщил В.ПИСНЫЙ.

Он также заметил, что Львовская область постепенно превращается в регион сбыта тяжелых наркотиков, тогда как раньше область была транзитным регионом для наркодельцов.