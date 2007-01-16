Выздоровление Кушнарёва будет зависеть от его организма

В 22.15 в Изюмской районной больнице Харьковской области закончилась вторая операция в результате получения огнестрельного ранения народным депутатом Украины Евгением Кушнаревым. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, Е.Кушнареву была удалена одна почка, а также часть кишечника. По информации сотрудников пресс-службы, теперь состояние здоровья Е.Кушнарева врачи оценивают как тяжелое, кроме того во время операции ввиду потери крови Е.Кушнаревым, ему было сделано прямое переливание крови.

По словам собеседника агенства, врачи сделали все возможно, теперь выздоровление будет зависеть от организма Евгения Петровича.

Сейчас в больнице, где находится нардеп, работают врачи из Харьковского медицинского института, областной больницы, а также медицинские специалисты из Киева.

Как сообщал УНИАН со сссылкой на руководителя управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской облгосадминистрации Александра НЕЧИПОРЕНКО,Е.КУШНАРЕВА ранил один из его друзей – заместитель директора одного из харьковских заводов.

Е.КУШНАРЕВ с товарищами охотились на кабана, но, уже находясь в машине, они увидели волка, выскочили из автомобиля и стали стрелять. Случайная пуля попала в Е.КУШНАРЕВА.

Изюмская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело, по которому инцидент квалифицируется как "несчастный случай".