«Городской дозор» обвиняет власти в срыве референдума

Общественное движение «Городской дозор» выдвигает обвинение руководству Харькова в срыве процесса подготовки к референдуму об отставке Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер «Городского дозора» Владислав ПРОТАС сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам третьего этапа проведения собраний граждан в Харькове, которые должны были образовать инициативные группы для сбора подписей за референдум.

Лидер общественного движения считает, что события последних месяцев и деятельность городского председателя, а также настроения харьковчан свидетельствуют, что «Городской дозор» был прав, начав кампанию за отставку мэра М.ДОБКИНА.

В Харькове в конце декабря было запланировано провести 98 собраний, сказал В.ПРОТАС, но все они, за исключением двух, «были сорваны представителями городской власти». По его словам, непосредственно этим занималась «специально созданная группа людей». «Около 20 автобусов с юнцами, студентами и пенсионерами, которых привлекали для создания шумихи», - отметил лидер «Городского дозора», - подъезжали в момент проведения собраний, врывались в помещение и устраивали беспорядок». Похожим способом, сказал он, в середине ноября 2006 г. в Харькове «были сорваны 52 из 53 запланированных собраний», а в начале ноября горисполком отказался регистрировать инициативные группы, созданные к тому времени на 7 собраниях.

В.ПРОТАС сообщил, что документы для регистрации двух образованных 17 и 28 декабря инициативных групп из 266 и 26 лиц, соответственно, были поданы в городской совет 29 декабря, 10-дневный срок, отведенный законом для регистрации, истек 11 января, но ни одного ответа от власти не поступило.

«Ни официального, ни какого-то другого ответа мы не получили», - сказал В.ПРОТАС. Он считает, что «это можно расценивать как уклонение городской власти от выполнения конституционных обязанностей и саботаж референдума». «Легитимные собрания инициативных групп по проведению референдума относительно отставки мэра состоялись, однако городская власть саботирует их регистрацию», - заявил В.ПРОТАС.

Он также сообщил, что в связи с этим активисты «Городского дозора» подали в суд 2 иска «по факту нарушения мэром Добкиним сроков процедуры регистрации инициативных групп». Также «по фактам бездеятельности городской власти и противодействия референдуму, - сказал лидер общественного движения, - мы обращаемся в прокуратуру, СБУ, профильные комитеты Верховной Рады, в Администрацию Президента, а также к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧА, чтобы заставить ДОБКИНА выполнять закон».

В.ПРОТАС отметил, что больше не планируется проведение собраний. «Мы будем требовать, чтобы две инициативные группы зарегистрировали и этим открыли путь для сбора подписей за референдум», - заявил лидер движения. Он считает два собрания, которые состоялись 17 и 28 декабря, «полностью легитимными».

«Подтверждением этому являются протоколы собраний, видеозаписи, большое количество свидетелей, и «Дозор» будет добиваться их регистрации через судебные инстанции разных уровней, правоохранительные органы», - заявил В.ПРОТАС.