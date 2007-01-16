”Развитие бизнеса” сосредоточится в Ялте на три дня

18-20 января в рамках программы Managers` Training Programme (МТР), которая выполняется при поддержке Европейского Союза, в Ялте пройдет конференция "Развитие бизнеса".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма со ссылкой на представителей программы МТР.

В работе конференции "Развитие бизнеса" планируется участие около 70 человек - представителей ряда украинских предприятий и учебных заведений, представителей региональных рабочих групп программы "Украинская инициатива", а также европейских и украинских экспертов проекта МТР.

На конференции будут обсуждаться планируемые программой МТР мероприятия по компонентам "Поддержка развития предприятия" и "Поддержка развития потенциала учебных заведений", а также перспективы для университетов-участников и тренеров.

В МТР сообщили, что задачи программы "Поддержка развития предприятий" - поддержать 20 компаний Украины в укреплении их потенциала через развитие персонала; подготовить менеджеров, потенциально готовых сыграть основную роль в развитии персонала своих компаний; сформировать понимание роли и ответственности в процессе развития персонала; создать группу экспертов различного профиля для повышения уровня конкурентоспособности компаний.

Справка УНИАН. Программу Managers` Training Programme выполняет Консорциум в составе десяти партнеров из девяти стран Европейского Союза во главе с Центром Карла Дуйсберга - Carl Duisberg Centren (Германия). Консорциум МТР, в состав которого входят Carl Duisberg Centren, Bernard Krief Consultants (Франция); Bit Schulungscenter (Австрия), Consortio Progetto Lazio` 92 (Италия), Copenhagen Development Consulting (Дания), Doradztwo Gospodarzce (Польша), International Business School Budapest (Венгрия), IKESOL (Франция), LDK Consultants (Греция) и NI-CO Northern Ireland Public Sector Enterprises (Великобритания) организовывает обучение менеджеров из России, Украины, Узбекистана и Азербайджана в странах ЕС.

Программа МТР направлена на содействие экономическому развитию стран СНГ на основе повышения квалификации руководящего состава предприятий.