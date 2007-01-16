Ехануров: экономический блок правительства будет сменен

Экс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ прогнозирует смену экономического блока Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Экономический блок КМУ будет замен», - сказал он.

Экс-премьер считает, что при таком управлении «экономика Украины теряет свои позиции».

Ю.ЕХАНУРОВ еще раз подтвердил, что бюджет 2007 года «сделан под большой бизнес», при этом малый и средний бизнес находятся в трудном положении.

Он также считает, что необходимо срочно принять закон об акционерных обществах. Кроме того, по его мнению, серьезного реформирования требует вся судебная система Украины.

Ю.ЕХАНУРОВ также высказал мнение, что Украина задержалась со вступлением во Всемирную торговую организацию, однако, у нее есть шанс уже в феврале стать членом ВТО. Если этого не случится, то это следует отнести только к политическим решениям КМУ.