Киевская Пора готова вернуться под крыло Кличко

Гражданская партия ПОРА готова начать переговоры о возвращении своих представителей в блок Виталия Кличко Пора-ПРП в Киевском городском совете, но только при выполнении ряда условий. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевсовета, руководитель Киевской городской организации ГП ПОРА Сергей РУДЫК.

Он отметил, что после выборов блок стал блоком Виталия Кличко и для партии ПОРА “это была неприемлемая позиция, поскольку таким образом терялся коллегиальный уровень принятия решений”. С.РУДЫК сказал, что партия готова “сесть за стол переговоров” по поводу возвращения к прежней системе принятия решений, которая существовала во время мартовских выборов 2006 года. По его словам, тогда существовал координационный совет политических сил, входящих в блок, и решения его были коллегиальными.

С.РУДЫК отметил, что в случае, если вступит в силу принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», которым устанавливается императивный мандат для депутатов местного самоуправления, то “последствия конечно будут”, в том числе и для Киевского городского совета.

Председатель политсовета ГП ПОРА Евгений ЗОЛОТАРЁВ подчеркнул, что на сегодняшний день этот закон еще не действует, поскольку он не подписан Президентом Украины. Он не исключает, что на закон будет наложено вето Президента Украины, а после преодоления его Верховной Радой Украины еще может и быть обращение в Конституционный Суд относительно конституционности некоторых его норм.

Е.ЗОЛОТАРЁВ отметил, что для партии такой закон “вроде бы выгоден”, поскольку будет усилен партийный контроль за депутатами - представителями партии в местных органах власти. Но в то же время он отмечает, что, исходя из интересов территориальных общин, закон не является позитивным, поскольку “тогда граждане абсолютно не будут влиять на депутатов, которые представлены в конкретных местных советах”.

Член политсовета ГП ПОРА Олег ПОКАЛЬЧУК отметил, что даже после вступления закона в силу, процедура отзыва депутатов может быть растянута на 2-3 года, поскольку возникнут юридические сложности, в частности, обжалование решений в судах.