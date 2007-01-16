Румыния будет покупать украинские ЛАЗы

Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ заявляет, что румынские предприятия заинтересованы в приобретении автобусов производства ЗАО "Львовский автомобильный завод" ("ЛАЗ", г. Львов).

Об этом Т.БЕСЕСКУ заявил 15 января т.г. во время осмотра автобусов марки «ЛАЗ» - «СитиЛАЗ» и «НеоЛАЗ» в поселке Солотвино, где он совместно с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО принимал участие в открытии пункта международного автомобильного пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» на украинско-румынской границе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе завода, в Румынии известна продукция львовских автобусостроителей – в конце 2006 года завод поставил в эту страну низкопольный автобус АeroЛАЗ (ЛАЗ АХ-183) для обслуживания аэропортов.

«Сегодняшнее событие является знаковым. Надеюсь, что мост, который соединил две страны, станет мостом экономического сотрудничества и дальнейшей дорогой в Евросоюз как продукции ЛАЗа, так и нашей страны», – цитирует пресс-служба главу наблюдательного совета ЗАО "ЛАЗ" Игоря ЧУРКИНА.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2006 года ЛАЗ поставил в Румынию автобус для обслуживания аэропортов ЛАЗ АХ-183 "Аэропорт" с низким уровнем пола.

«НеоЛАЗ» и «СитиЛАЗ» – автобусы серийного производства, которые отвечают международным стандартам. Модель АeroЛАЗ (ЛАЗ АХ-183) была специально разработана для обслуживания в аэропортах, аналогов которого нет в странах СНГ.

Справка УНИАН. Львовский автомобильный завод специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций. Мощность предприятия – 3 000 автобусов в год. Завод поставляет свою продукцию в Украину, Россию, другие страны СНГ. Модели "ЛАЗ" составляют почти 30% всего автобусного парка СНГ.