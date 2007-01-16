Министерство юстиции реформировало свои органы

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал ряд приказов, которыми утверждены конкретные меры по реформированию органов юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующие приказы изданы в связи с вступлением в действие Закона Украины «О внесении изменений в Законы Украины «О государственной исполнительной службе» и «Об исполнительном производстве» о реформировании органов государственной исполнительной службы».

Так, ликвидируются областные, Киевское и Севастопольское городские управления юстиции, а также Департамент государственной исполнительной службы, который действует в составе Министерства юстиции как правительственный орган государственного управления. Во исполнение этих приказов, Министерством юстиции образуются соответствующие ликвидационные комиссии.

На базе областных, Киевского и Севастопольского городских управлений юстиции, а также государственных исполнительных служб областей и городов Киева и Севастополя образуются Главные управления юстиции в областях и в городах Киев и Севастополь.

Приказами устанавливается, что Министерство юстиции является правопреемником Государственной исполнительной службы, а управление юстиции является правопреемниками соответствующих государственных исполнительных служб в областях, районах и городах, а также районах в городах.

В связи с реорганизацией органов юстиции, персональные предупреждения направлены начальникам и заместителям начальников областных, Киевского и Севастопольского городских управлений юстиции, а также руководителям соответствующих государственных исполнительных служб о дальнейшем высвобождении их от занимаемых должностей в связи с реорганизацией и ликвидацией структур.

В связи с освобождением указанных лиц, министр юстиции приказал обеспечить соблюдение их социально-правовых гарантий, предусмотренных Кодексом законов о труде Украины, отметили в пресс-службе Минюста.