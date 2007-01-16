Европейские хедж-фонды спешат скупить украинские акции

Инвесторы на сегодня стали меньше смотреть на политическую ситуацию в стране, обращая больше внимания на растущую экономику Украины. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Concorde Capital Виталий СТРУКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это стало одной из причин наблюдающейся сейчас активности на украинском фондовом рынке.

Он также отметил, что сегодня на украинском рынке наблюдается послепраздничная активизация европейских хедж-фондов, которые спешат скупить акции украинских эмитентов по установившейся сейчас на рынке цене.

«Они покупают сегодня потому, что завтра будет дороже», - отметил В.СТРУКОВ.

Доля украинских инвестфондов, по его оценке, продолжает оставаться на рынке невысокой.

Представитель Concorde Capital отметил, что на Франкфуртской фондовой бирже также наблюдается активизация торговли ADR и GDR украинских эмитентов, которая коррелируется с активизацией торгов на отечественном рынке.

В.СТРУКОВ также подчеркнул, что пока рано прогнозировать дальнейшие движения на рынке, отметив при этом, что в течение ближайших нескольких недель станет ясно, «насколько стабилен рынок, и куда он движется».

В то же время представитель Concorde Capital отметил, что ряд отраслей украинской экономики, в частности, сфера розничных продаж, а также банки, будут и в дальнейшем пользоваться интересом среди иностранных инвесторов. По его словам, сегодняшняя цена в ПФТС акций ряда банков не является для них пределом.

«Мой прогноз - они будут дальше расти», - подытожил В.СТРУКОВ.