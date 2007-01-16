Нотариусы отказываются оформлять большие квартиры

В Тернополе приостановлено оформление соглашений по продаже квартир площадью свыше 100 квадратных метров.

Как рассказал корреспонденту УНИАН директор тернопольского агентства недвижимости «Яворина» Юрий ВЕНГРИНОВИЧ, после введения налога на доходы физических лиц по продаже недвижимости нотариусы, которых закон обязал быть налоговыми агентами, пока не готовы брать на себя такую ответственность. Как отметил Ю.ВЕНГРИНОВИЧ, нотариусы – не экономисты, и они не могут гарантировать правильность начисления налога, а именно на них лежит вся ответственность. «Поэтому и избегают оформлять соглашения по продаже физическими лицами недвижимости, если такие операции подпадают под новый закон о налоге по продаже недвижимости», – объяснил Ю.ВЕНГРИНОВИЧ.

При этом он отметил, что в целом операции по продаже недвижимости в Тернополе не заблокированы. «Соглашения по продаже квартир площадью до 100 кв.м нотариальные конторы продолжают оформлять. Разве что в меньше чем обычно объемах, ведь январь – это традиционно период затишья», – заметил Ю.ВЕНГРИНОВИЧ. По его мнению, приостановка оформления соглашений, вызванная введением налога, будет непродолжительной, и до конца месяца нормативная база будет нормирована. Выход из ситуации Ю.ВЕНГРИНОВИЧ также видит в проведении налоговыми органами семинара или тренинга для нотариусов, после которых последние смогли бы уверенно начислять налоги при оформлении соглашений по продаже недвижимости.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2007 г. доходы от продажи недвижимости облагаются налогом в соответствии со ст. 11 Закона «О налоге с доходов физических лиц».

В соответствии с отмеченным законом, не облагается доход от продажи не чаще одного раза в течение отчетного налогового года жилого дома, квартиры (части квартиры), комнаты, садового дома (включая земельный участок, а также хозяйственно-бытовые строения и здания, расположенные на участке), если общая площадь объектов недвижимости не превышает 100 кв.м. В случае, если площадь объекта превышает 100 кв.м, налог насчитывается по ставке 1% стоимости объекта на ту часть дохода, которая получена за площадь сверх установленных законом 100 кв.м. То есть, ставка налога 0% или 1% применяется только во время продажи одного (первого) объекта жилья.