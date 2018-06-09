Как в центре столицы продавали книжный магазин "Сяйво"

Помещение в 364 кв. м в начале Красноармейской, с отдельным входом и в прекрасном состоянии, местная власть пустила "с торгов" в 10 раз дешевле рыночной стоимости... Президенту опять стоит брать телефон и звонить столичным градоначальникам. На днях он добился отмены решения о продаже помещения издательства “Украинская энциклопедия”. На очереди книжный магазин “Сяйво”. Его таки продали. Предпоследний книжный магазин в центре Киева ушел с аукциона по цене в разы ниже рыночной. Ответственность за соглашение разделяют чиновник от Блока Литвина и чиновник от Блока Черновецкого.

9 ноября директору книжного магазина Алле Лазуткиной пришло письмо от заместителя председателя Шевченковского райсовета Александра Федоренко. Он сообщил, что 16 сентября состоялся аукцион по продаже помещения на Красноармейской, 6, которое книжный магазин занимает последние 48 лет.

Закаленная в судебных войнах последних лет за право аренды, директор “Сяйва” кинулась на почтамт. По закону, при проведении аукциона арендатор должен быть в письменном виде информирован о продаже его помещения.

“Решили искать “затерянное” письмо от районного совета на почте. А Главпочтамт нам не может ответить – получали мы письмо с сообщением об аукционе или нет. Они просят назвать номер, который должен значиться в описании к письму (когда направляешь ценное письмо, делается описание вложенного). А как я назову какой-то номер, если письма не получала?” – рассказывает Лазуткина.

Сообщение об аукционе было напечатано 14 августа. В газете “Дивиденды столица”. Это издание не продается в свободной продаже – только по подписке. В экземпляре газеты, который мы разыскали, указан тираж – 1 тысяча.

Кто своевременно прочитал эту газету? Помещение купило ООО “Абриль-студио”. Как свидетельствуют данные киевского управления статистики, которые оно предоставило адвокатам «Сяйва», эта фирма была создана четыре месяца назад.

На Бассейной, 9, где она зарегистрирована, автор обошел девять из двенадцати квартир, которые там есть. Ни в одной об “Абриль-студио” никто не слышал. Три квартиры – потрепанные, с темными старыми окнами – были заперты. Тогда я позвонил по телефону, указанному при регистрации фирмы. Трубку взяла девушка, которая сказала, что не знает кто такой Сергей Анатолиевич (руководитель фирмы, смотрите документ). Когда я рассказал ей, откуда у меня номер, девушка вроде бы что-то “вспомнила”: “А-а-а, тогда простите. Сергея Анатолиевича сейчас нет, оставьте свои данные, и он вам вечером позвонит”.

Ни вечером, ни на следующий день мне никто не позвонил. И на звонки на тот номер никто не отвечал.

“Не парься, этот человек ничего не значит. Сейчас эта фирма должна перепродать помещение, чтобы потом суд не мог его вернуть”, – объяснил один из депутатов райсовета, который консультировал бюро журналистских расследований “Свідомо” в этом расследовании.

Намного больше информации дает цена, за которую было продано помещение в 364 квадратных метра в начале Красноармейской, с отдельным входом и в прекрасном состоянии. Сергей Анатолиевич смог купить его у Шевченковского райсовета за 2697512 гривен.

Мы позвонили в два агентства недвижимости: “Планету Оболонь” и “Алекс-консалт”. В одном мы представились журналистами, в другом – назвались представителем фирмы, которая хочет продать магазин в 360 квадратов возле “Сяйва”.

Вилку цен в одном нам назвали от 4 до 8 тысяч долларов за квадратный метр, в другом – 5–15 тысяч. Риэлтер, который думал, что мы продаем магазин, сразу предложил свести с банком, который купит помещение за 3,5 миллионов долларов. Или 28 миллионов гривен.

“Наш Киев сегодня переживает не лучшие времена: разворовывается земля и имущество”, – обращается к киевлянам на своем собственном сайте председатель Шевченковского совета и госадминистрации Виктор Пилипишин.

Но обсуждать продажу помещения “Сяйво” Пилипишин отказался. Он передал через свою секретаршу, что об этом со мной может поговорит его заместитель Федоренко. Тот самый, который известил “Сяйво”, что его помещение продано два месяца назад.

Федоренко в телефонном разговоре признал, что “Сяйво” должны были предупредить об аукционе. Он сказал, что аукцион организовывало и занималось продажей управление коммунального имущества Шевченковского райсовета, которое возглавляет представитель блока Черновецкого Евгений Шевчук. (Другой источник подтвердил, что аукцион действительно организовал Шевчук. Он тоже не нашел времени пообщаться на эту тему).

По словам Федоренко, сейчас управление Шевчука должно предоставить все материалы о соглашении для изучения. На вопрос, значит ли это, что аукцион будет отменен, чиновник ответил: “Просто так мы отменить его не можем. Я думаю, что “Сяйво” будет обращаться в суд. И если будет установлено, что управлением имущества допущены определенные нарушения, то, возможно, он действительно будет отменен”.

“Сяйво” уже подало иск в Хозяйственный суд на Шевченковский районный совет и фирму “Абриль-студио”. Книжный магазин требует признать результаты аукциона и договор купли-продажи помещения недействительными.

“Дату проведения суда еще не назначили. Сейчас мы собираем средства на юриста и досудебные расходы. Пришлось оставить коллектив книжного магазина без аванса. В первый раз”, – сообщила директор “Сяйва”.

Еще книжный магазин заказал вывеску с подсветкой: “Сяйво: 2010–2020”. Планируют повесить перед входом.

Согласно исследованию общественной организации “Опора”, с 1991-го по 2008 год в Киеве закрылось 70 книжных магазинов.

Максим Опанасенко, бюро журналистских расследований "Свідомо", для УНИАН