КГГА: утром - деньги, вечером - качественные услуги ЖКХ

Качество жилищно-коммунальных услуг в Киеве улучшится, если уровень оплаты их населением столицы составит 90-94%. Об этом заявил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ в эфире «Радио «Киев».

«Мы ставим задачу - повысить надежность предоставления услуг. Повышение тарифов (на услуги ЖКХ в Киеве - УНИАН) даст возможность требовать и получать качественные услуги», - сказал он.

Как отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, в новых тарифах предусмотрена нормальная зарплата сотрудникам предприятий ЖКХ, средства на ремонт и уборку лестничных клеток, подъездов, придомовых территорий. Если проплата за услуги ЖКХ будет составлять 90-94%, «мы гарантируем, что результат будет виден в течение 2-3 месяцев», - сказал он и добавил: «Все зависит от того, поступят средства или нет».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что использование средств коммунальными предприятиями ЖКХ будет поставлено на контроль, в отличие от объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и ведомственных ЖЭКов.

«Качество услуг нами отслеживается при помощи непосредственных обращений киевлян по круглосуточному телефону «051», - сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2006 г. во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря 2006 г. в столице коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.

10 ноября 2006 г. Министерство юстиции Украины заявило, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

17 ноября 2006 г. заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что власть Киева не намерена подавать документы о повышении коммунальных тарифов на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

В начале января 2007 г. Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ создал рабочую группу по разработке нормативно-правовых актов, которые обеспечат формирование единой государственной политики в сфере ЖКХ.