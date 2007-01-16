Ульянченко учится на венгерских ошибках

Киевская областная государственная администрация с середины 2007 года планирует начать строительство большой кольцевой дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Будапеште сообщила председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, на этот проект планируется израсходовать 4 млрд. долларов, поэтому для Киевской облгосадминистрации очень важно получить опыт по строительству такой дороги.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что в данном проекте венгерский опыт является очень важным, поскольку сейчас ведется строительство кольцевой дороги вокруг Будапешта. По словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, это один из важных проектов, поскольку он будет содействовать ускоренному развитию инфраструктуры в целом, приблизит к Киеву южные районы области, значительно улучшит транспортное сообщение с регионами Украины. Она выразила надежду относительно привлечения значительных инвестиций, в том числе из Венгрии. По мнению В.УЛЬЯНЧЕНКО, учет венгерского опыта позволит избежать ошибок в организации финансирования и привлечения инвестиций.