Состоится торжественный вечер, посвященный 150-летию Ивана Франко

19 января в 18-30 в помещении Национального академического драматического театра им. Франко „Украинский форум” при участии Министерства культуры и туризма Украины, Национального академического драматического театра им. Франко и Украинского фонда культуры проводит Торжественный вечер по случаю 150-летнего юбилея Ивана Франко. В программе Вечера выступления Бориса Олийныка, Богдана Ступки, ведущих артистов, творческих коллективов, литераторов, художников и ученых. Телефон:8-050-335-90 89.