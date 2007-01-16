Алсу подарила своей новорожденной дочери Ferrari

Популярная эстрадная певица Алсу призналась, что ее первенец – новорожденная Сафина– на Рождество получила в подарок настоящий Ferrari. Дар влетел певице в копеечку, пишет «Сегодня», но сама Алсу считает, что ее дочь стоит большего.

Правда, речь идет не о дорогостоящем автомобиле, а о прогулочной детской коляске, исполненной в форме автомобиля знаменитой марки.

Поскольку коляска изначально была рассчитана на будущих автогонщиков, а не автогонщиц, Алсу в придачу ко всему пришлось еще и уговаривать персонал магазина в Лос-Анджелесе придать коляске более «женственные» очертания и заказать единственный экземпляр в розовом цвете.

По слухам, одна только переделка обошлась певице в лишних две тысячи долларов. Общая стоимость коляски пока держится в тайне.