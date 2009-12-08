Луценко подал заявку на 30 тысяч автомобилей

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обратился к Кабинету министров с предложением выделить средства на приобретение 30 тысяч служебных автомобилей для работников милиции, в том числе 5 тысяч автомобилей - для участковых инспекторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил во время поездки в Черкасскую область.

По его словам, украинской милиции необходимо в пять раз больше служебных автомобилей, чем она имеет сейчас.

Ю.ЛУЦЕНКО также отметил необходимость существенного увеличения финансирования органов внутренних дел. По его словам, в прошлом году, когда МВД имело наибольшее финансирование за всю историю, на дежурный автомобиль хватало лишь 100 граммов бензина в день, поэтому милиционеры вынуждены обращаться за поддержкой к коммерческим структурам.

Кроме того, министр настаивает, чтобы в каждом городе на улицах за средства местных органов самоуправления были установлены камеры наблюдения. По его словам, средства на эту программу можно найти из статей бюджета, которые пополняются за счет штрафов. В этом году все бюджеты органов местного самоуправления получили более 400 млн. грн. от штрафных санкций.

По мнению министра, в Черкассах необходимо установить хотя бы 30 видеокамер внешнего наблюдения.

«Средства на это есть, ведь бюджет города получил более 8 млн. грн. штрафных санкций», - заметил Ю.ЛУЦЕНКО.